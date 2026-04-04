Весенний концерт Антохи МС в Center Club продолжится вечеринкой с его диджей-сетом в «Самоцвете». Ты знаешь Антоху МС как самобытного российского исполнителя, мультиинструменталиста, певца и трубача, а в начале апреля откроешь его для себя как диджея. В последние годы Антоху можно застать на разных площадках, играющим танцевальные бенгеры, прогрессивные ритмы, редкие ремиксы на классику и, конечно же, нетленки артиста. Теперь это случится и в «Самоцвете». выступают: АНТОХА МС (DJ-set), Глеб Галас, Кирилл Самойлов, Podfartiloo