Если ты устал от скучных занятий, не можешь начать говорить на английском из-за неуверенности или просто-напросто хочешь погрузиться в языковую среду — приходи. На 2 часа ты, совместно с единомышленниками, окажешься в атмосфере полного погружения в английский, где у тебя будет возможность поделиться своим мнением. Темы ближайших дебатов: Этические Дилеммы — Эвтаназия: за или против? — Права животных. — Генная инженерия. Групповые дебаты, на которых тебя ждут: — Ведущая с опытом преподавания 15 лет и отменным чувством юмора. — Новые интересные знакомства. — Живые дебаты на актуальные темы. — Практика языка в естественной среде общения. — Развитие навыков убедительной аргументации. — Командная работа: совместная работа с участниками. — Развитие критического мышления через анализ разных точек зрения. — Повышение уверенности в общении на английском. Требования: — Уровень английского: Intermediate (B1) и выше. — Энтузиазм. — 18+ Участие по записи, действует предоплата 300р По вопросам записи писать в тг организатору.