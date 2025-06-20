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Английский киноклуб: Отель «Гранд Будапешт»

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века. Просмотр на английском языке с английскими субтитрами. Вход свободный, по регистрации.

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