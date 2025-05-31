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Андрей Янн, Антон Эль, DJ Pak

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Я — кот, выгляжу, как кот, думаю, как кот, делаю, как кот, двигаюсь, как кот. В эту субботу за деками только лучшие музыкальные коты этого теремка. Энтузиаст Андрей Янн празднует день рождения полуночным сетом, торжественно прокладывает дорожку к нему грувом и мелодиями Антон Эль, а в глубине ночи забирает внимание на себя DJ Pak. Вход свободный.

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