Я — кот, выгляжу, как кот, думаю, как кот, делаю, как кот, двигаюсь, как кот. В эту субботу за деками только лучшие музыкальные коты этого теремка. Энтузиаст Андрей Янн празднует день рождения полуночным сетом, торжественно прокладывает дорожку к нему грувом и мелодиями Антон Эль, а в глубине ночи забирает внимание на себя DJ Pak. Вход свободный.