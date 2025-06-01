Какими ты себе представляешь великих русских писателей? Безупречные гении, лишенные пороков и недостатков. В их произведениях лишь возвышенные мысли, прекрасные идеи о любви, о свободе, о борьбе за справедливость и о поиске смысла жизни. Но так ли это? На лекции развенчаешь миф об «идеальных» классиках, показывая, что многие из них сталкивались с собственными слабостями и внутренними демонами. Обсудишь сложные и зачастую пугающие аспекты биографий выдающихся писателей русской литературы. Чтобы понять, как личные драмы, страдания и противоречия влияли на их жизнь и творчество, рассмотришь биографии таких писателей, как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Александр Пушкин и других. В своих произведениях они нередко затрагивают темы эксплуатации, манипуляции и сложных человеческих отношений. Поразмышляешь о том, как классическая литература порой скрывает под собой мрак, и насколько важно осознавать эти аспекты при чтении и интерпретации известных произведений. О лекторе: Анастасия Бурдина. Автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».