«Амнезия» — это когда у тебя есть только три цели: танцевать, смеяться и забыть, что завтра пары. Одна ночь. Сотни студентов. Музыка, от которой невозможно стоять на месте. На сцене: Специальный гость — Firstfeel (Москва) Мощная поддержка местных диджеев Танцпол, который не будет пустым ни секунды Что будет происходить вокруг: Эпичные битвы в бирпонг Лототрон, где можно выиграть всё, от напитков до безумных призов Приветственный напиток на входе для правильного старта