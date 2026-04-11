ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Амнезия

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

«Амнезия» — это когда у тебя есть только три цели: танцевать, смеяться и забыть, что завтра пары. Одна ночь. Сотни студентов. Музыка, от которой невозможно стоять на месте. На сцене: Специальный гость — Firstfeel (Москва) Мощная поддержка местных диджеев Танцпол, который не будет пустым ни секунды Что будет происходить вокруг: Эпичные битвы в бирпонг Лототрон, где можно выиграть всё, от напитков до безумных призов Приветственный напиток на входе для правильного старта

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста