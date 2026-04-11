Амнезия
Черкасская улица, 12
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от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
«Амнезия» — это когда у тебя есть только три цели: танцевать, смеяться и забыть, что завтра пары. Одна ночь. Сотни студентов. Музыка, от которой невозможно стоять на месте. На сцене: Специальный гость — Firstfeel (Москва) Мощная поддержка местных диджеев Танцпол, который не будет пустым ни секунды Что будет происходить вокруг: Эпичные битвы в бирпонг Лототрон, где можно выиграть всё, от напитков до безумных призов Приветственный напиток на входе для правильного старта
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