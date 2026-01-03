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Алкоголь в Империи и СССР: дегустация трех коктейлей

Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Погрузишься в историю русского застолья. От Петровских времен до шумных кабаков «девяностых»: проследишь, как государство, культура и быт формировали особые отношения с алкоголем на протяжении трёх эпох. Почему водка была «государевой монополией», а большевики объявляли ей войну? Поговоришь о традициях, запретах и о том, как менялось отношение к алкоголю от империи до СССР. Чем опасен сухой закон для России? Было ли на самом деле то самое «живое пиво» и как вопреки и изо всех сил развивалась алкогольная традиция в России. Запись через бота в тг.

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