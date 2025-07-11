Заносные растения — чужаки в экосистеме. Они перемещаются за пределы своих природных ареалов и оказываются в новых регионах, где могут начать вытеснять местные виды, нарушать природный баланс и даже становиться угрозой для здоровья человека. Агрессивно распространяющиеся виды называют инвазионными. Эти биологические «захватчики» становятся предметом серьёзных научных исследований. Одним из самых известных проектов считается «Чёрная книга флоры России». Что такое фитоинвазия и как её вовремя распознать? Какие растения относят к инвазионным видам? Речь пойдёт не только об угрозах. У чужеродных видов есть и полезные свойства: они могут применяться в медицине, ландшафтном дизайне и сельском хозяйстве. Важно отличать опасные виды от безопасных — и научиться понимать, какую роль каждый из них играет в окружающей среде. Лектор: Алёна Третьякова — ботаник, доктор биологических наук, директор Ботанического сада УрО РАН. Автор и соавтор более 180 научных публикаций о биологическом разнообразии растительного мира Урала. Регистрация обязательна.