Новая лекция-концерт «Рояль и кино» – продолжение проекта Алексея Гориболя, открытого лекцией-концертом «Рояль и балет», вызвавшей огромный резонанс и интерес у публики Екатеринбурга. Кино – ещё одна сфера, с которой Алексей Гориболь тесно связан и как непосредственный участник кинопроцесса, и как знаток и исследователь особой роли соло-рояля в музыкальной драматургии многих фильмов – от братьев Люмьер до Киры Муратовой, от Висконти до Ханеке, от Барнета до Урсуляка. Алексей Гориболь много работал с такими прекрасными российскими режиссёрами, как А. Учитель, Р. Литвинова, А. Смирнов, С. Урсуляк, А. Зельдович. Он не только неоднократно являлся исполнителем фортепианных соло в фильмах этих режиссёров, но и выстраивал вместе с ними музыкальную драматургию картин (А. Учитель «Дневник его жены», Р. Литвинова «Нет смерти для меня», А. Зельдович «Процесс»). Записанный под руководством А. Гориболя саундтрек Л. Десятникова к фильму «Москва» (реж. А. Зельдович) был удостоен Гран-при Всемирного биеннале в Бонне (2002). В творческом активе пианиста есть и такой интересный эксперимент – на сцене Пермской филармонии был показан немой фильм «Девушка с коробкой» (реж. Б. Барнет) в сопровождении саундтрека, составленного и исполненного А. Гориболем. В ходе вечера, который начнётся с легендарных кадров братьев Люмьер, автор пригласит тебя к размышлению о том, какую роль играет голос рояля в саундтреках мирового и российского кинематографа XX – XXI века. Рассказ будет сопровождаться кадрами из фильмов и исполнением произведений киномузыки. Алексей Гориболь – пианист, музыкальный деятель, продюсер, художественный руководитель фестивалей и культурно-просветительских проектов, Заслуженный артист России. О нём говорят: «Едва ли не лучший камерный музыкант страны», «личность с невероятно широким творческим кругозором», «мастер переплетать красивые идеи и жанры, устанавливать связи между временами», «его энергии подвластно соединять творческие судьбы». Эту многогранность и личностную притягательность музыканта очень точно отражают все программы артиста и, в частности, подготовленная к его юбилею.