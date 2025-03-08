ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Александр Файб. Искусство пропаганды

ДК Железнодорожников
улица Челюскинцев, 102

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 12+

Про событие

Александра Файб — преподаватель Высшей школы экономики, ведущий YouTube-канала «Файб». Творчество писателей, художников и мастеров кино, было не только искусством, но и инструментом влияния. ХХ же век — веком скрытой пропаганды. На лекции ты узнаешь: — Какие скрытые техники использовали гении, чтобы манипулировать нашим восприятием — Чем пропаганда похожа на рекламу, которая зарабатывает миллиарды — Как применить эти знания в бизнесе, карьере и личной жизни Ты погрузишься в расследование, которое изменит твоё восприятие культуры и медиа.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста