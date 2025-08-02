Концерт с оригинальной программой акустического блюза, фолка и популярных песен в авторских аранжировках. В планах на этот вечер: нетривиальная музыкальная смесь тщательно отобранных песен Bob Dylan, Janis Joplin, Howlin' Wolf, Etta James и других блюз- и рок-легенд XX века в драйвовом исполнении харизматичных блюзменов. Мощный голос и фирменная хрипотца Тани Смирнягиной гармонично соединится с мастерским аккомпанементом Huge Brothers Band, собравшихся вместе специально для этого вечера. Состав группы: Татьяна Смирнягина – вокал; Кирилл Терентьев – гитара; Евгений Ряполов – бас-гитара; Анатолий Компанец – ударные; Алексей Багичев – губная гармоника. При необходимости покупки 3-ёх и более билетов, предварительно позвони по номеру 20-20-318.