Казанская дискжокесса и музыкант AIDA отправилась покорять Урал и исследовать возможности танцпола «Самоцвета» с полным набором подвидов хауса, диско и бэйс-музыки. На старте тебя встретит дуэт Семы Войтова и Вовы Полякова, а закрывает пятничный разгуляй Глеб Галас. Вход свободный.