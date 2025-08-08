AIDA, Войтов и Поляков, Глеб Галас
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Казанская дискжокесса и музыкант AIDA отправилась покорять Урал и исследовать возможности танцпола «Самоцвета» с полным набором подвидов хауса, диско и бэйс-музыки. На старте тебя встретит дуэт Семы Войтова и Вовы Полякова, а закрывает пятничный разгуляй Глеб Галас. Вход свободный.
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