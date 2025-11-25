Лекция от кпт-терапевта, психолога и автора социального проекта «Опыт» Дарьи Гизатулиной. Трёхлекционный цикл, раскрывающий феномен агрессии с разных сторон: от индивидуальной эмоциональной динамики до социокультурного контекста. Поговоришь о коммуникативной функции агрессии. Узнаешь: — почему агрессия не всегда «плоха» и какую эволюционную и социальную функцию она выполняет; — как отличить агрессию от конфликта и увидеть в ней способ передачи невысказанных слов; — какие вербальные и невербальные коды используют агрессивные собеседники и что на самом деле стоит за их словами и жестами; — какие существуют типы агрессивных «сообщений» и как реагировать на них, не вовлекаясь в конфликт; — как культурные и гендерные нормы влияют на выражение злости и почему в одних обществах агрессия считается признаком силы, а в других — табу. Агрессия — не враг, а сложный коммуникативный инструмент, который можно научиться понимать и использовать во благо.