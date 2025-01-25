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«Агния». Киноклуб. Встреча с актером Сергеем Гилёвым

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма Павлы Стратулат «Агния». После показа состоится встреча с актером Сергеем Гилёвым. Своенравную печницу Агнию жизнь не балует — живёт на Крайнем Севере в аварийном плохо отапливаемом доме, ловит рыбу в проруби и одна растит сына. Сезонная работа не даёт возможности накопить на новое жильё, а местный глава администрации Борис не торопится расселять людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его избе, Агния постепенно в него влюбляется, но в итоге использует для достижения своей главной цели — переехать в новую квартиру. И делает это весьма неординарным способом.

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