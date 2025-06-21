Посетив лекции, распродажу книг и перформансы, прокладывай маршрут на дискотеку, которой будет руководить волжско-невский друг бара Витя Цйо (Tsyo). Как человек с большим кругозором и познаниями в различных культурных сферах, он умно и со стилем выстраивает музыкальные истории, в которых смыслы и грув лежат на поверхности и читаются между строк. На пару к нему призван его добрый друг Миша Петрик, а также коллега по петербургским вечеринкам Haava. Вход свободный.