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Афтерпати книжного фестиваля «По Краям» с Витей Цйо

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Посетив лекции, распродажу книг и перформансы, прокладывай маршрут на дискотеку, которой будет руководить волжско-невский друг бара Витя Цйо (Tsyo). Как человек с большим кругозором и познаниями в различных культурных сферах, он умно и со стилем выстраивает музыкальные истории, в которых смыслы и грув лежат на поверхности и читаются между строк. На пару к нему призван его добрый друг Миша Петрик, а также коллега по петербургским вечеринкам Haava. Вход свободный.

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