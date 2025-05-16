Забавляет тот факт, как люди поначалу воспринимали диджейку в центре танцпола — скромничали и не заходили за неё. Организаторам приходилось подходить и знакомить тусовщиков с такой планировкой, рассказывать, что можно заходить в зону диджея и танцевать рядом. С тех пор это база при формировании танцпола на любых вечеринках Techno Room Community.