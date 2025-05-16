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9 Years Techno Room Community

Фабрика
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Забавляет тот факт, как люди поначалу воспринимали диджейку в центре танцпола — скромничали и не заходили за неё. Организаторам приходилось подходить и знакомить тусовщиков с такой планировкой, рассказывать, что можно заходить в зону диджея и танцевать рядом. С тех пор это база при формировании танцпола на любых вечеринках Techno Room Community.

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