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52 day x Atlanta Summer Festival

Teleclub
Карьерная улица, 16

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от 1790₽ до 3590₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Идеальная формула летнего фестиваля — это когда он проходит в кругу друзей и любимых артистов. Тебя ждёт программа с парнями из объединения 52 и другими исполнителями: FRIENDLY THUG 52 NGG | ALBLAK 52 | GLOCKI 52 | A-THIS 52 | MYDEE 52 | SAINT PRINCE 52 + SECRET GUESTS.

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