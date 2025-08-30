52 day x Atlanta Summer Festival
Карьерная улица, 16
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от 1790₽ до 3590₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Идеальная формула летнего фестиваля — это когда он проходит в кругу друзей и любимых артистов. Тебя ждёт программа с парнями из объединения 52 и другими исполнителями: FRIENDLY THUG 52 NGG | ALBLAK 52 | GLOCKI 52 | A-THIS 52 | MYDEE 52 | SAINT PRINCE 52 + SECRET GUESTS.
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