Идеальная формула летнего фестиваля — это когда он проходит в кругу друзей и любимых артистов. Тебя ждёт программа с парнями из объединения 52 и другими исполнителями: FRIENDLY THUG 52 NGG | ALBLAK 52 | GLOCKI 52 | A-THIS 52 | MYDEE 52 | SAINT PRINCE 52 + SECRET GUESTS.