ОП 5 Завтраков, который должен знать каждый. Что тебя ждёт? Разнообразишь свой обычный рацион завтраков. Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд; Б/а напитки (чай, кофе, вода). Меню: Творожные сырники с клюквенным соусом; Блинчики Креп Сюзетт с апельсином; Японский омлет с рисом; Яйцо бенедикт со шпинатом; Шакшука с фасолью.