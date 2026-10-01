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5 идеальных завтраков

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

ОП 5 Завтраков, который должен знать каждый. Что тебя ждёт? Разнообразишь свой обычный рацион завтраков. Приготовишь и продегустируешь все блюда по меню; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд; Б/а напитки (чай, кофе, вода). Меню: Творожные сырники с клюквенным соусом; Блинчики Креп Сюзетт с апельсином; Японский омлет с рисом; Яйцо бенедикт со шпинатом; Шакшука с фасолью.

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