Франция — родина высокой кулинарии. На мастер-классе приготовишь самые популярные блюда французской кухни под бокал вина. Что тебя ждёт? Приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Каждый соберёт свой десерт. Узнаешь кулинарные фишечки французской кухни. Узнаешь, что такое букет гарни, мизанплас, мирпуа и другие французские кулинарные термины. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветсвенный фуршет: закуска и коктейль; Луковый суп в горшочке с сырными крутонами; Утиная с вишней и свежим салатом; Мильфей с кремом патисьер и ягодным соусом-фламбе.