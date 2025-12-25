Лекция от кпт-терапевта, психолога и автора социального проекта «Опыт» Дарьи Гизатулиной. Это будет инструкция к тому, как не только подводить итоги года, но и превращать их в рабочий инструмент Представь, что твой 2025?год — это не просто череда дней, а настоящая лаборатория жизни. В ней ты пробовал, ошибался, находил свои способы справляться с трудностями, открывал то, что действительно работает именно для тебя. Пришло время превратить накопленный опыт в надёжное руководство к действию. Это будет не формальный отчёт о прошедшем годе, а живое, бережное погружение в твой личный опыт. В ходе работы здесь: — Найдёшь те самые «кнопки перезагрузки», которые ты открыл для себя в 2025 году — Выделишь стратегии, которые действительно работают — Сформулируешь простые, но мощные правила — свою персональную инструкцию на 2026?год Тут превратят опыт года в ресурс и опору в сложных ситуациях, оформив в материальный артефакт: лист, конверт или карточку, которую можно будет достать в нужный момент и напомнить себе: «Я знаю, как с этим справляться». Встреча пройдёт в тёплой, доверительной атмосфере — без оценок и шаблонов, только твой уникальный опыт и его осмысление.