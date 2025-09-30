ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

1999. Лучший год в истории кино

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции вместе с Машей Рыбой погрузишься в 1999 год, ставший переломным в мире мирового кинематографа и моды. За один вечер она расскажет, как создавались костюмы для таких культовых фильмов, как «Матрица», «С широко закрытыми глазами», «Бойцовский клуб» и «Звездные войны: Скрытая угроза». Помнишь кожаные плащи и овальные очки Тринити и Нео? До сих пор бордовый пиджак Тайлера Дердана всплывает в памяти 25 кадром? Чувствуешь связь образов из «С широко закрытыми глазами» с костюмами Венецианского карнавала? Тогда следуй за белым кроликом! Лектор: стилист, креативный продюсер и создатель бренда «Крейзи Рыба» — Маша Рыба.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста