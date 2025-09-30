На лекции вместе с Машей Рыбой погрузишься в 1999 год, ставший переломным в мире мирового кинематографа и моды. За один вечер она расскажет, как создавались костюмы для таких культовых фильмов, как «Матрица», «С широко закрытыми глазами», «Бойцовский клуб» и «Звездные войны: Скрытая угроза». Помнишь кожаные плащи и овальные очки Тринити и Нео? До сих пор бордовый пиджак Тайлера Дердана всплывает в памяти 25 кадром? Чувствуешь связь образов из «С широко закрытыми глазами» с костюмами Венецианского карнавала? Тогда следуй за белым кроликом! Лектор: стилист, креативный продюсер и создатель бренда «Крейзи Рыба» — Маша Рыба.