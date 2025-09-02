Сколько раз ты читал Алису? Да. Сколько раз ты слушал аудиоверсию Алису с песнями Высоцкого? Да. Все потому, что в ней: — нет нравоучений и моралите; — абсурд происходит все время, но логика и реальность все же тесно связаны; — мастерская игра слов; — есть свобода толкования. Про последний пункт поговоришь подробнее и разберёшь разные варианты прочтения Алисы: от детской сказки до фрейдистских подтекстов, от политической сатиры до эйнштейновской физики.