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Ночь бешеного драйва, старых знакомых и любимой атмосферы старой доброй Нирваны на Бебеля. На сцене: ТИМЕРТАУ ACAZIA netakie In Bloom ТПБ FAT BEAT DILLY DALLY WARSHALL Специальным гостем вечеринки станет легендарная формация Писькин хор! Ведущим нашего вечера станет уважаемый балагур Саня Толстый!
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