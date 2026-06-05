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15 лет без Бебеля 17

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Ночь бешеного драйва, старых знакомых и любимой атмосферы старой доброй Нирваны на Бебеля. На сцене: ТИМЕРТАУ ACAZIA netakie In Bloom ТПБ FAT BEAT DILLY DALLY WARSHALL Специальным гостем вечеринки станет легендарная формация Писькин хор! Ведущим нашего вечера станет уважаемый балагур Саня Толстый!

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