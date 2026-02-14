14 февраля — это день, когда сердце может и не искать тепла, но впечатлений — да. Если ты пока в статусе «сингл», тебе предлагают провести этот праздник на мастер-классе по лепке в уютной мастерской. Атмосферу поддержат свечи и фильм «Она» (этот фильм словно визуально-изысканная медитация о любви и одиночестве в цифровую эпоху). Мероприятие пройдёт при свечах в приглушённом свете. Также тебя угостят чаем со сладостями:)