14 февраля для синглов
Гончарная Radi Boho, проспект Ленина, 97А, офис 422
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы
Еда
Про событие
14 февраля — это день, когда сердце может и не искать тепла, но впечатлений — да. Если ты пока в статусе «сингл», тебе предлагают провести этот праздник на мастер-классе по лепке в уютной мастерской. Атмосферу поддержат свечи и фильм «Она» (этот фильм словно визуально-изысканная медитация о любви и одиночестве в цифровую эпоху). Мероприятие пройдёт при свечах в приглушённом свете. Также тебя угостят чаем со сладостями:)
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