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10 способов сказать, как я люблю тебя

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улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Долгожданное возвращение фестиваля «Внутри» с новым сезоном любительского экспериментального кино. О первой подборке: 10 фильмов, объединенных темой love-story. Иногда это личная история, иногда — коллективная. Про любовь к эмо-татуировкам или внимание к простым жестам близких. Про то, из какого сора произрастает любовное кинопослание: из сада сорных трав или случайно пойманного букета на свадьбе. Ранним утром, холодной зимой, на дне морском или в глухом лесу — Я люблю тебюдцйалюдйуаолтцдю1цуаолтджот13каолватйцютоа32443шща34ша1эщ3. Приходи на афтерпати к Валентинову дню: обменяешься опытом и узнаешь новые способы открыть своё сердце. Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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