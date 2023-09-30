Восточное настроение в Москве

Спектакль-медитация + чайная церемония
Пронизанная символизмом постановка в жанре японского театра масок.
Погрузись в атмосферу востока на специальной чайной церемонии от Лаборатории современного театра. Здесь тебе выпадет возможность поучаствовать в настоящей чайной церемонии и увиде...
1800₽
Выставка «Икигай: Искусство жить»
Медиахудожница Софья Морозикова показывает в М'АРСе свою интерпретацию книги Кена Моги «Икигай. Смысл жизни по-японски». Выставочное пространство состоит из пяти локаций = пяти органов чувств.
Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходящего солнца – «икигай». «Икигай» обозначает удовольствие и смысл человеческой жизни. Вся мудрость ...
от 700₽
Кинопоказ «Рыбка Поньо на утесе» с кинокритиком
Как говорить об азиатской культуре и не прикоснуться к знаковым картинам японского анимационного кинематографа? «Рыбка Поньо» отмечается критиками как одна из самых трогательных и сентиментальных работ великого японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.
Сны Миядзаки
Музыка композитора Дзе Хисаиси в окружении тропических растений в оранжерее или с сопровождении ярких видеоинсталяций. Наша афиша азиатских мероприятий не обходится без концертов по мотивам его совместного творчества с Миядзаки!
Полное погружение в сказочную атмосферу миров знаменитого японского режиссёра-ан...
от 1550₽
Мультимедийный концерт "Миры Миядзаки" с видеоинсталляцией в исполнении камерног...
от 1600₽
Выставка «Искусство «Манга»
Одна из самых главных событий года, когда мы говорим о восточных мероприятиях. Большая выставка японской культуры манги и аниме, в которой ты найдешь более 200 экспонатов. Ты больше узнаешь не только про популярные лоры вроде «Атаки титанов» и «Ванпанчмена», но и о манге по произведениям классической литературы - Достоевского и Шекспира.
Онлайн-знакомство с медитацией
Воскресное утро можно начать с практиками от буддийского монаха Мингьюра Ринпоче, сделавшего и продолжающего делать многое для популяризации медитации.
Практическое онлайн-занятие от центра Тергар для всех, кто что-то слышал или читал о медитации, но никогда не пробовал сам или попробовал, но ничего не понял. Цель практики — чтоб...
Бесплатно
Продолжаем наблюдение за афишей в поисках восточных мероприятий и тематическими аномалиями. Подписывайся на нас в соцсетях, чтобы не пропустить следующий всплеск чего-нибудь необычного :)