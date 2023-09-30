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Восточное настроение в Москве

В эти выходные наблюдаем некоторый всплеск мероприятий, связанных культурой Азии. Почему бы не собрать их в одном месте?

Что будет в статье:

  1. - Спектакль-медитация + чайная церемония
  2. - Выставка «Икигай: Искусство жить»
  3. - Кинопоказ «Рыбка Поньо на утесе» с кинокритиком
  4. - Сны Миядзаки
  5. - Выставка «Искусство «Манга»
  6. - Онлайн-знакомство с медитацией

Спектакль-медитация + чайная церемония

Пронизанная символизмом постановка в жанре японского театра масок. 

Спектакль — медитация «Притча о...»
Спектакль — медитация «Притча о...»

Погрузись в атмосферу востока на специальной чайной церемонии от Лаборатории современного театра. Здесь тебе выпадет возможность поучаствовать в настоящей чайной церемонии и увиде...

Лаборатория современного театра

1800₽

После представления погрузилась в особое состояние, которое хотелось бы сохранить. Желание замедлиться и наслаждаться каждым мгновением.
Мария

Выставка «Икигай: Искусство жить»

Медиахудожница Софья Морозикова показывает в М'АРСе свою интерпретацию книги Кена Моги «Икигай. Смысл жизни по-японски». Выставочное пространство состоит из пяти локаций = пяти органов чувств.

Выставка «Икигай: искусство жить»
Выставка «Икигай: искусство жить»

Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходящего солнца – «икигай». «Икигай» обозначает удовольствие и смысл человеческой жизни. Вся мудрость ...

до
Центр МАРС

от 700₽

Кинопоказ «Рыбка Поньо на утесе» с кинокритиком

Как говорить об азиатской культуре и не прикоснуться к знаковым картинам японского анимационного кинематографа? «Рыбка Поньо» отмечается критиками как одна из самых трогательных и сентиментальных работ великого японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.

Сны Миядзаки

Музыка композитора Дзе Хисаиси в окружении тропических растений в оранжерее или с сопровождении ярких видеоинсталяций. Наша афиша азиатских мероприятий не обходится без концертов по мотивам его совместного творчества с Миядзаки!

«Сны Миядзаки». Концерт в оранжерее
«Сны Миядзаки». Концерт в оранжерее

Полное погружение в сказочную атмосферу миров знаменитого японского режиссёра-ан...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»
Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»

Мультимедийный концерт "Миры Миядзаки" с видеоинсталляцией в исполнении камерног...

Московский Продюсерский Центр, ул.Маршала Малиновского, д.7

от 1600₽

Выставка «Искусство «Манга»

Одна из самых главных событий года, когда мы говорим о восточных мероприятиях. Большая выставка японской культуры манги и аниме, в которой ты найдешь более 200 экспонатов. Ты больше узнаешь не только про популярные лоры вроде «Атаки титанов» и «Ванпанчмена», но и о манге по произведениям классической литературы - Достоевского и Шекспира. 

Онлайн-знакомство с медитацией

Воскресное утро можно начать с практиками от буддийского монаха Мингьюра Ринпоче, сделавшего и продолжающего делать многое для популяризации медитации. 

Онлайн-знакомство с медитацией
Популярное
Онлайн-знакомство с медитацией

Практическое онлайн-занятие от центра Тергар для всех, кто что-то слышал или читал о медитации, но никогда не пробовал сам или попробовал, но ничего не понял. Цель практики — чтоб...

Онлайн

Бесплатно

Продолжаем наблюдение за афишей в поисках восточных мероприятий и тематическими аномалиями. Подписывайся на нас в соцсетях, чтобы не пропустить следующий всплеск чего-нибудь необычного :) 

Что есть в статье:

  1. Спектакль-медитация + чайная церемония
  2. Выставка «Икигай: Искусство жить»
  3. Кинопоказ «Рыбка Поньо на утесе» с кинокритиком
  4. Сны Миядзаки
  5. Выставка «Искусство «Манга»
  6. Онлайн-знакомство с медитацией

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