Театр на максималках: мрак и мистика в Санкт-Петербурге

Что будет в статье:

Петербург умеет быть пугающе красивым, и театр здесь ничуть не отстаёт. Эта подборка — для тех, кто хочет не просто смотреть спектакль, а провалиться в него с головой: в темноту, бессознательное, во мрак и миф. Здесь и театральный хоррор, и ритуальные пляски, и живая музыка, и даже пластиковые микрогранулы на полу — всё, чтобы ты вышел другим.

Вий

Вкратце: Гоголевская история о встрече с нечистой силой в тёмном лесу, в адаптации театра.

Для кого: Для любителей мистики, а также поклонников страшных историй с элементами фольклора и готического ужаса.

Если ты всё ещё думаешь, что «Вий» — это школьная программа и карета с ведьмой, забудь. Здесь Хома Брут не просто читает молитвы, он балансирует между мирами. Живые мертвецы, нечисть, свечи, гроб, фольклор на максималках. Визуал тянет на полноценный хоррор, а атмосфера — как будто ты сам стоишь у гроба, и тебе осталось две ночи.

Продолжительность: 2 часа 30 минут.

Где:

Ближайшие спектакли в «Кавре»:

К сожалению, сейчас спектакля нет в афише на ближайшее время. Как только появится анонс, мы добавим его сюда.

Русалки

Вкратце: Страшная сказка, где магия, мифология и взросление переплетаются в жуткой и философской атмосфере.

Для кого: Для родителей и подростков, кто хочет увидеть, как фольклор и ужасы взросления встречаются на одной сцене.

Русалки здесь — не девочки с хвостами, а девочки с травмами. Магия, мифология, отношения с родителями и первая любовь вперемешку с ритуалами и тревожной музыкой. Водяная жуть, которая на самом деле — про внутреннюю. Спектакль, после которого хочется обнять своего внутреннего подростка и не отпускать.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Где:

Ближайшие спектакли в «Кавре»:

Русалки Театральный хоррор, в котором жуть — это не только мрак, но и взросление. Здесь первая влюблённость и первое предательство идут рука об руку с магией, славянскими песнями и мутной ... 15 июня Театр Поколений от 1300₽

Франкенштейн, или Современный Прометей

Вкратце: Спектакль о стремлении создать жизнь из неживой материи и столкновении с опасностями, скрывающимися за человеческим желанием к всевластию.

Для кого: Для интересующихся классической философией, биотехнологиями и размышлениями о том, что значит быть человеком в условиях технологического прогресса.

Не пугайся названия — это не школьная трагедия о мертвецах. Это философский раскоп нашего желания быть Богом. Создание жизни, разрушение себя, отражения в чужом лице. Театр U раскладывает тебя по полочкам. На выходе ты уже не знаешь, кто чудовище.

Продолжительность: 2 часа.

Где:

Ближайшие спектакли в «Кавре»:

К сожалению, сейчас спектакля нет в афише на ближайшее время. Как только появится анонс, мы добавим его сюда.

Не стоит вызывать его

Вкратце: Мистическое иммерсивное шоу, в котором ты вступаешь в контакт с потусторонним миром и общаешься с духами исторических личностей.

Для кого: Для любителей мистики, фанатов Булгакова, и для тех, кто хочет испытать на себе нечто необычное, вступая в общение с духами.

Булгаков бы одобрил. Ты не просто зритель, ты — участник сеанса. Спроси у Наполеона, что пошло не так. Поговори с Сократом. Или просто почувствуй, как волосы на затылке шевелятся от чужого присутствия. Главное — не забудь выйти обратно.

Продолжительность: 1 час.

Где: Замок на Невском, Невский проспект, 74-76.

Ближайшие спектакли в «Кавре»:

Не стоит вызывать его Контакт с «другой стороной» всегда занимал умы человечества и вызывал неподдельн... 5 июня Замок на Невском, Невский проспект, 74-76 2000₽ Не стоит вызывать его Контакт с «другой стороной» всегда занимал умы человечества и вызывал неподдельн... 19 июня Замок на Невском, Невский проспект, 74-76 2000₽

Айсвилль

Вкратце: Леденящий а капелла мюзикл о расследовании загадочной смерти на острове, где любовь, чёрный юмор и вечная зима переплетаются в драме.

Для кого: Для поклонников уникальных музыкальных постановок, детективных сюжетов и атмосферных шоу с глубокими эмоциональными переживаниями.

Детектив на острове, где всё поёт. Буквально. Музыка — только голоса. Холод — изнутри. Расследование убийства, любовь, немного юмора и очень много инея на душе. Эмоциональный мюзикл, после которого хочется согреться.

Продолжительность: 2 часа.

Где:

Ближайшие спектакли в «Кавре»:

Гран-Гиньоль, или театр ужаса и смеха

Вкратце: Театр, где жизнь и смерть сталкиваются в ироничной, кровавой карусели, наполненной закулисными интригами и фальшивыми смертями.

Для кого: Для любителей острых эмоций, а также для тех, кто ценит сюрреалистические и ироничные постановки с глубоким визуальным и аудиовосприятием.

Парижский треш на питерской сцене. Всё серьёзное превращается в фарс. Мистика, кровь, кукольность, грим и музыка. Тут тебя сначала пугают, потом смеются, потом пугают смехом. Шоу, после которого хочется сказать: «я не понимаю, что это было, но было круто».

Продолжительность: 3 часа.

Где:

Ближайшие спектакли в «Кавре»:

К сожалению, сейчас спектакля нет в афише на ближайшее время. Как только появится анонс, мы добавим его сюда.

Антигона

Вкратце: Спектакль о борьбе убеждений и ценностей, где личные принципы сталкиваются с жестокой политической властью и трагическими обстоятельствами.

Для кого: Для тех, кто интересуется философскими вопросами, моральными выборами и драмами о столкновении личных убеждений с общественными законами.

Философия vs власть. Девушка хочет похоронить брата, государство говорит: нельзя. Актуальнее не придумаешь. Маленький спектакль на большую тему. Зажимает в тиски и не отпускает, даже если ты в первом ряду просто за компанию пришёл.

Продолжительность: 1 час 10 минут.

Где:

Ближайшие спектакли в «Кавре»:

К сожалению, сейчас спектакля нет в афише на ближайшее время. Как только появится анонс, мы добавим его сюда.

Каждый из этих спектаклей — не просто шоу, а опыт. Они работают с мифами, бессознательным, архетипами и тревогой настоящего. И если тебе мало классических постановок — иди туда, где сцена горит не только светом, но и чем-то иррациональным. Там, где театр действительно на максималках!

Вот такая подборка хоррор-спектаклей для любителей острых ощущений в Санкт-Петербурге. А теперь переходи к нашему аналогичному списку в Москве – Театр на максималках: мрак и мистика в Москве.

И смотри больше захватывающих и интересных событий в «Кавре»!