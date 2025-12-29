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Айсвилль

Приют комедианта
Садовая ул., 27

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5900₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Леденящий а капелла мюзикл о маленьком холодном острове Айсвилль. Прибывшему с материка инспектору полиции предстоит расследовать загадочную смерть Евы — незнакомки, внезапно нарушившей размеренную жизнь жителей Айсвилля. Любовный треугольник, черный юмор и вечная зима, от которой замерзает всё, кроме голоса. Продолжительность – 2 часа с одним антрактом.

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