Айсвилль
Садовая ул., 27
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от 2500₽ до 5900₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Леденящий а капелла мюзикл о маленьком холодном острове Айсвилль. Прибывшему с материка инспектору полиции предстоит расследовать загадочную смерть Евы — незнакомки, внезапно нарушившей размеренную жизнь жителей Айсвилля. Любовный треугольник, черный юмор и вечная зима, от которой замерзает всё, кроме голоса. Продолжительность – 2 часа с одним антрактом.
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