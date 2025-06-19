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Не стоит вызывать его

Замок на Невском, Невский проспект, 74-76

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Контакт с «другой стороной» всегда занимал умы человечества и вызывал неподдельный интерес. Считалось, что таинственное потустороннее позволит заглянуть в прошлое, спросить о грядущем. Зрители, окутанные мистическим туманом, многое узнают о природе духов и даже смогут задать им свои вопросы. А самое главное — никогда не известно, кто из них придет. Для тебя откроется дверь в потусторонний мир! Не бойся! Войди и спроси! До встречи на сеансе. Иммерсивно-мистическое шоу по мотивам произведений М. Булгакова и А. Конан Дойла. Постановка «Театр Локус СПб» Режиссёр Ж. Киже.

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