Рестораны, где радует не только еда, но и атмосфера вокруг.

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Иногда для идеального свидания не нужен особенный повод — достаточно красивого места, вкусного ужина и человека, с которым хочется разделить этот вечер. А если интерьер напоминает сохранённые фотографии из Пинтерест, приятных впечатлений становится ещё больше ;)

В этой подборке — рестораны с разным характером и настроением, но одним общим качеством: в каждом из них хочется задержаться подольше.

White Rabbit — гастрономическая сказка

Конечно, мы не могли обойти стороной одну из самых известных гастрономических жемчужин Москвы — White Rabbit. Ресторан, основанный Борисом Зарьковым, давно стал заметной точкой на гастрономической карте столицы. Он неоднократно попадал в престижные российские и международные рейтинги, а в 2021 году получил звезду гида Мишлен.

Кухня — отдельная причина заглянуть сюда на свидание. Шеф-повар Владимир Мухин переосмысливает традиционную русскую гастрономию, сочетая знакомые продукты с неожиданными ингредиентами. А дегустационные сеты позволяют превратить обычный ужин в настоящее гастрономическое путешествие.

Но впечатляет здесь не только кухня. Интерьер ресторана словно переносит гостей в сказку «Алиса в Стране чудес»: необычные детали, причудливые формы и панорамные виды на город создают ощущение, будто ты оказался в совершенно другом мире.

А если ты фанат видов, которые захватывают дух, — вот статья, где мы собрали лучшие панорамные рестораны Москвы.

Свидание на другой планете: Tatooine

Если хочется ненадолго покинуть пределы Москвы, но без покупки билетов на космический корабль, то тебе однозначно в Tatooine. Это фантастическая таверна, вдохновлённая далёкой-далёкой галактикой. Песчаные стены, арки, загадочные руны, приглушённый свет и причудливые детали создают ощущение, будто ты на пустынной планете из «Звёздных войн».

За необычным интерьером скрывается не менее интересная гастрономическая концепция. В основе меню — кавказская и ближневосточная кухня, блюда на живом огне и авторские интерпретации знакомых вкусов. А сам ужин превращается в небольшое приключение: даже меню здесь оформлено как записки путешественника.

Маленькое путешествие за город: Dachniki

Иногда хочется сбежать от городской суеты, но совсем не обязательно ради этого покидать город. Ресторан Dachniki в парке Северного речного вокзала предлагает почувствовать себя на загородной даче, где время будто замедляется, а все заботы остаются где-то далеко.

В интерьере — эстетика старинных писательских усадеб: деревянная мебель, винтажные детали, цветы, уютный текстиль и мягкое освещение. Здесь легко представить долгие разговоры за чашкой чая, неспешные ужины и вечера при свечах. А после свидания можно отправиться на прогулку по парку и набережной.

В меню — знакомые блюда русской кухни в современной интерпретации: домашние соленья, пельмени, вареники, пироги и шашлыки.

Японская эстетика и музыка на виниле: Found Rāmen & Rekōdo

Если хочется устроить свидание с настроением токийских улочек, но без перелёта в Японию, присмотрись к Found Rāmen & Rekōdo. Это японский ресторан и лисенинг-бар, где гастрономия встречается с аналоговым звуком. Пространство спрятано в уютном дворике Столешникова переулка, а его интерьер напоминает современные японские заведения: натуральное дерево, мягкий свет, живые клёны и минималистичные детали.

Но главная особенность Found — музыка. Здесь можно не просто поужинать под фоновый плейлист, а послушать виниловые пластинки на профессиональной аудиосистеме. В коллекции — японский джаз, сити-поп, эмбиент и другие интересные записи. По вечерам пространство оживает благодаря диджей-сетам.

В меню — авторские рамэны, гёдза, темпура и другие блюда японской кухни. А дополнить ужин можно японским чаем или авторским коктейлем.

Для поклонников творчества Харуки Мураками это место станет особенно приятным открытием.

Мексиканский андеграунд: Arrurru

Немного мистики и латиноамериканского колорита ещё никому не мешала. Внутри гостей встречают мозаичные черепа, необычные орнаменты, винтажный декор и приглушённое освещение.

В меню — мексиканские и латиноамериканские блюда: тако, кесадильи, гуакамоле и другие гастрономические специалитеты. Отдельного внимания заслуживает барная карта с большим выбором текилы, мескаля и авторских коктейлей.

Осторожно! Даже обычная фотография может получиться с налётом мистики.

Ностальгия с современным настроением: «Лолита»

Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Владимир Набоков, роман «Лолита»

Кажется, будто в «Лолите» собрали самые красивые детали из разных эпох и поселили их в одном пространстве. Ресторан расположился в исторической усадьбе на Яузе, а его интерьер сочетает винтажную мебель, расписные потолки, хрустальные люстры и необычные декоративные элементы. Здесь даже есть собственный кинозал с креслами из советских кинотеатров и камерный зал с настоящим камином.

Кухня тоже заслуживает внимания: в меню — европейская классика в авторском исполнении, блюда из собственной коптильни, паста и домашний хлеб. Отличный вариант для свидания, если хочется провести вечер в уютной обстановке с лёгким налётом ностальгии.

Свидание в художественной галерее: Bagebi

Представь, что вместо обычного ресторанного зала ты оказываешься в настоящем доме художника. Именно такое впечатление производит Bagebi — ресторан грузинской кухни, расположенный в исторической усадьбе Долгоруковых. В интерьере соседствуют старинные фрески, дизайнерская мебель, живопись и графика из семейной коллекции Зураба Церетели. А отдельного внимания заслуживает двухэтажный зимний сад с большим количеством зелени — кажется, будто посреди шумной Москвы спрятали небольшую оранжерею.

Гастрономическая часть вечера посвящена грузинской кухне: здесь традиционные рецепты разных регионов Грузии получают авторское прочтение. Так что можно заказать хинкали, хачапури и другие знакомые блюда, а заодно открыть для себя новые сочетания.

Заинтригован? То ли ещё будет! В нашей подборке мест можно найти заведение для любого повода и настроения.