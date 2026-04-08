В исторической усадьбе на Яузе, рядом с высоткой на Котельнической, находится ресторан «Лолита» от создателей «Публики» на Старой Басманной во главе с Юлией Селяковой. Заброшенные интерьеры восстановили с ноткой ностальгии по помпезности ушедшей эпохи, но с любовью к современной простоте. Состав команды сохранился: за кухню отвечает шеф-повар Артем Сипугин, за бар — шеф-бармен Таня Ильина. Концепция ресторана строится вокруг идеи синестезии, слияния ощущений от разных органов чувств. Вершиной этого, конечно, кухня: в ресторане подают блюда с коптильни, свой хлеб, пасту и брискет. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-23:00 ПТ-СБ: 12:00-00:00