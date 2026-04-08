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Tatooine

Москва, улица Петровка, 23/10с5

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Ресторан-бар, где еда возвращает к тому, что когда-то было пережито, а напитки помогают решить, кем быть дальше. Здесь вкусы собирают память, а состояния выбираются как путь среди песков. Интерьер кантины вырастает из песка: стены будто выдуты ветром, свет проходит сквозь привезённые создателем марокканские люстры, а редкие деревья Боффа тянут ветви к сухому воздуху. Здесь всё выглядит найденным, а не созданным, как если бы пространство само сложилось вокруг путников. Кухня — это архив миграции. Меню собрано по записям путника, который прошёл Землю и теперь восстанавливает её вкусы на Татуине. Северный Кавказ, Европа, Ближний Восток — не как география, а как следы памяти. Блюда распределены по понятным путнику разделам: «Межвкусие», «Кипящие основы», «Свежие смеси». Здесь можно встретить «Суккуленты Татуина» — сезонные овощи, рубленое мясо Фрименов (тартар из мраморной говядины и вагю), «Лепешку путника» и балкарские хычины. В «Кипящих основах» — бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. На живом огне — утка магре, адана-кебабы и корнеплоды с курдюком. Бар — сердце кантины. Здесь не подают напитки, здесь подбирают состояние. Редкие дистилляты, собранные со всех краёв, и винная карта как отдельное сокровище: оранжи, херес, премиальная шампань, бутылки разных стран и характеров. За стойкой не бармены, а механики, которые помогают настроить внутренний баланс. Здесь нет официантов — только проводники. Нет меню — только записки путника. Это не реконструкция знакомой галактики. Это место могло бы существовать в мире «Дюны», на страницах «Марсианских хроник» или в любом будущем, где человек всё ещё ищет точку покоя среди песка. Сюда приходят не за ужином. Сюда приходят восстановиться и вспомнить, как останавливать момент. Режим работы: ПН-СР, ВС: 12:00-00:00 ЧТ-СБ: 12:00-02:00 https://tatooine.rest/
Карта места...

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