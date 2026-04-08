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White Rabbit

Москва, Смоленская площадь, 3

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Ресторан современной русской кухни Владимира Мухина и Бориса Зарькова — настоящая достопримечательность столицы, узнаваемый во всем мире символ культурного и кулинарного пробуждения. Тебя ждёт великолепная панорама центра Москвы, безупречное обслуживание и уникальная кухня, переосмысливающая русские традиции. Владимир Мухин – бренд-шеф и партнер Альянса WRF и самый известный русский шеф-повар в мире: о нём снята серия документального сериала Chef's Table от Netflix. В послужном списке Владимира и звёзды красного гида MICHELIN, и 13-е место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants (это самая высокая планка, которую когда либо брал в этом рейтинге русский ресторан), ножи поварского рейтинга Best Chefs и колпаки Gault&Millau. Стиль кухни Владимира Мухина объединяет интерес к старинным традициям и рецептурам, современные техники приготовления, локальные и сезонные продукты от фермеров и собирателей и современное искусство. Под руководством Владимира работают более 60 ресторанов в Москве, Сочи, Дубае и Стамбуле. https://whiterabbitmoscow.ru Время работы: ежедневно 12:00 - 00:00
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