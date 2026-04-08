Bagebi — ресторан грузинской кухни, расположившийся в центре Москвы в историческом здании на улице Пречистенке, между Галереей искусств Зураба Церетели и Российской академией художеств. В основе меню — традиционные рецепты Грузии в современном авторском прочтении. Заправляют кухней два бренд-шефа: Мака Закарая и Евгений Докунин. Ресторан представляет собой четыре зала с баром и большой крытый двухэтажный двор — зал «Зимний сад», приспособленный в том числе для проведения разного рода мероприятий: концертов, выставок, перформансов и частных праздников. https://bagebi.ru/ Режим работы: ежедневно 9:00-00:00
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