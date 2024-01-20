Кавёр идёт на...

Попросили коллег выбрать самое-самое желанное мероприятие из нашей афиши. Это наш топ, получается!

Задали команде такой вопрос:

Представим, у тебя есть возможность в этом году сходить только на одно (но зато любое!) мероприятие из Кавра в Москве или Петербурге. Что выберешь?

И вот что ответили коллеги:

Ведущий продакт-менеджер Катя пойдёт есть сыр. (шутка про плесень)

Модератор Юля: «После стольких лет? Всегда!»

«Музыка из Гарри Поттера». Концерт в оранжерее Окунись в мир волшебной музыки из культового фэнтези "Гарри Поттер" с HighTime Orchestra. Добро пожаловать в Хогвартс — в захватывающее музыкальное путешествие с любимыми героям... 4 февраля Оранжерея ВДНХ от 1550₽

Продакт-менеджер Артём, конечно, идёт на иммерсивный спектакль. Ведь он Иммерсивный Артём.

Иммерсивный спектакль «Психология Искусства» Уникальный формат симбиоза иммерсивного спектакля и практикума по рисованию в виртуальной реальности. Полное погружение в себя и свое творчество происходит с помощью: - иммерсивно... 19 января Арт-пространство «Interactive VR”, Набережная реки Мойки, 37 5000₽

Контент-маркетолог Алёна выбирает «Холодок»:

Холодок 2024: культурный код Традиционное зимнее мероприятие от Russian Burners — сообщества Burning Man в России. «Культурный Код — как нервная сеть смыслов — пронизывает нашу жизнь, влияя на образ мыслей, ... до 18 февраля недалеко от Москвы на территории детского лагеря 7000₽

Бэкенд-разработчица Мира выбирает стендап, но не знает какой. Пусть будет Дарт Вейдер!

Черный Stand Up Чёрный StandUp концерт - это мероприятие, где выступают 5 известных комиков с черным материалом — более жестким и откровенным стендапом. Выступают 5 хедлайнеров с ТНТ, СТС и YouTu... 21 января Tap & Barrel Pub 1200₽

Редактор Саша пошла бы на «Сверчка»

Сверчок Саркастичный и печальный диагноз современному обществу, с его эгоизмом, депрессивностью и каждодневным истощением, режиссер Марфа Горвиц ставит точно и смешно. Будни кинопроцесса... 14 февраля Электротеатр Станиславский от 1500₽

Комьюнити-редактор Софа металась, но в итоге склонилась к фрикам:

Фрик-кабаре «12 стульев» | 11 февраля Внимание: перенос шоу на 11.02.2024, 19:00. Шоу, которое ты ждал! Фрик-кабаре «12 стульев» открывает свои двери всем, кто устал от серой рутины однообразных будней. Они подарят те... 11 февраля Vegas City Hall, ул. Международная 12, г.Красногорск, Московская область (66км МКАД, м.Мякинино) от 1500₽

Главный редактор идёт медитировать в любой непонятной ситуации:

Однодневный медитационный ретрит Однодневный городской ретрит — для знакомства с медитацией и для углубления практики, с чередованием теории и практики и тёплой, дружественной атмосферой. Это светский формат, ис... 17 февраля Шмитовский пр., 3, стр. 1, г. Москва от 3000₽

Контент-маркетолог Маша, цитирую, «в жёстком театральном передозе, хочется только покоя и умиротворения». Поэтому вместо одного топового события она выбрала два, и одно из них — винное казино.

А куда же хочет сходить самый генеральный директор Кавра?

Карина мечтает пораньше ложиться спать. Пожелаем ей сладких снов:

Школа сна Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегаполиса. Проблемы со сном мучат каждого, однако, как справиться с этим недугом XXI века и вновь насл... 4 февраля Центр драматургии и режиссуры 1800₽

Баю-бай!