Кавёр идёт на...

Задали команде такой вопрос:
И вот что ответили коллеги:
Ведущий продакт-менеджер Катя пойдёт есть сыр. (шутка про плесень)
Сырный клуб Art du gout приглашает на мероприятие, посвященное сырам с благородной плесенью. Мягкая и пушистая, плотная и морщинистая, белоснежная и кремовая, серо-голубая и изумр...
3500₽
Модератор Юля: «После стольких лет? Всегда!»
Окунись в мир волшебной музыки из культового фэнтези "Гарри Поттер" с HighTime Orchestra. Добро пожаловать в Хогвартс — в захватывающее музыкальное путешествие с любимыми героям...
от 1550₽
Продакт-менеджер Артём, конечно, идёт на иммерсивный спектакль. Ведь он Иммерсивный Артём.
Уникальный формат симбиоза иммерсивного спектакля и практикума по рисованию в виртуальной реальности. Полное погружение в себя и свое творчество происходит с помощью: - иммерсивно...
5000₽
Контент-маркетолог Алёна выбирает «Холодок»:
Традиционное зимнее мероприятие от Russian Burners — сообщества Burning Man в России. «Культурный Код — как нервная сеть смыслов — пронизывает нашу жизнь, влияя на образ мыслей, ...
7000₽
Бэкенд-разработчица Мира выбирает стендап, но не знает какой. Пусть будет Дарт Вейдер!
Чёрный StandUp концерт - это мероприятие, где выступают 5 известных комиков с черным материалом — более жестким и откровенным стендапом. Выступают 5 хедлайнеров с ТНТ, СТС и YouTu...
1200₽
Редактор Саша пошла бы на «Сверчка»
Саркастичный и печальный диагноз современному обществу, с его эгоизмом, депрессивностью и каждодневным истощением, режиссер Марфа Горвиц ставит точно и смешно. Будни кинопроцесса...
от 1500₽
Комьюнити-редактор Софа металась, но в итоге склонилась к фрикам:
Внимание: перенос шоу на 11.02.2024, 19:00. Шоу, которое ты ждал! Фрик-кабаре «12 стульев» открывает свои двери всем, кто устал от серой рутины однообразных будней. Они подарят те...
от 1500₽
Главный редактор идёт медитировать в любой непонятной ситуации:
Однодневный городской ретрит — для знакомства с медитацией и для углубления практики, с чередованием теории и практики и тёплой, дружественной атмосферой. Это светский формат, ис...
от 3000₽
Контент-маркетолог Маша, цитирую, «в жёстком театральном передозе, хочется только покоя и умиротворения». Поэтому вместо одного топового события она выбрала два, и одно из них — винное казино.
Трёхчасовой воркшоп для спокойно-вдохновляющего начала года — медитации, арт и п...
от 4999₽
Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...
3500₽
А куда же хочет сходить самый генеральный директор Кавра?
Карина мечтает пораньше ложиться спать. Пожелаем ей сладких снов:
Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегаполиса. Проблемы со сном мучат каждого, однако, как справиться с этим недугом XXI века и вновь насл...
1800₽
Баю-бай!