Трансформационная игра «Самосаботаж»
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Игра «Самосаботаж» — это возможность заглянуть в себя, найти ответы на вопросы, понять, что мешает тебе двигаться вперед. Будет работа с метафорическими картами и приятные разговоры под руководством опытного психолога. Благодаря игре ты сможешь: • увидеть причины самосаботажа; • поработать с установками и ограничениями; • найти внутренние ресурсы; • выстроить дальнейший план действий для реализации запроса. Продолжительность игры: 3 часа
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