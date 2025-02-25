Игра «Самосаботаж» — это возможность заглянуть в себя, найти ответы на вопросы, понять, что мешает тебе двигаться вперед. Будет работа с метафорическими картами и приятные разговоры под руководством опытного психолога. Благодаря игре ты сможешь: • увидеть причины самосаботажа; • поработать с установками и ограничениями; • найти внутренние ресурсы; • выстроить дальнейший план действий для реализации запроса. Продолжительность игры: 3 часа