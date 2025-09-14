«Подсказки Вселенной» — это универсальная психологическая игра. Она поможет увидеть знаки, услышать себя и найти новые ответы — в любой сфере: работа и финансы, отношения, самореализация, познание себя и мира, духовность и многое другое. Даже если ты приходишь без чёткого запроса, игра мягко приведёт к тому, что важно именно для тебя сейчас. Эта игра поможет тебе: — понять, на каком жизненном этапе ты находишься — услышать голос своего Я — расставить приоритеты и увидеть новые ресурсы — уловить знаки и послания Вселенной — осознать, что важно проявить именно сейчас — получить ответы на свои вопросы и гармонию внутри Записаться можно через ТГ по кнопке выше.