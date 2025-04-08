Трансформационная игра «Остров СебяЛюбви»
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Психологическая трансформационная игра с метафорическими картами от психолога-баристы! Благодаря игре ты сможешь: - проанализировать волнующую ситуацию; - поработать со стереотипным мышлением / поведением; - найти внутренние ресурсы и опоры; - выстроить дальнейший план действий для реализации запроса. Кто проводит: Софья Мещерякова, психолог-бариста.
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