Психологическая трансформационная игра с метафорическими картами от психолога-баристы! Благодаря игре ты сможешь: - проанализировать волнующую ситуацию; - поработать со стереотипным мышлением / поведением; - найти внутренние ресурсы и опоры; - выстроить дальнейший план действий для реализации запроса. Кто проводит: Софья Мещерякова, психолог-бариста.