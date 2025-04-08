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Трансформационная игра «Остров СебяЛюбви»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Психологическая трансформационная игра с метафорическими картами от психолога-баристы! Благодаря игре ты сможешь: - проанализировать волнующую ситуацию; - поработать со стереотипным мышлением / поведением; - найти внутренние ресурсы и опоры; - выстроить дальнейший план действий для реализации запроса. Кто проводит: Софья Мещерякова, психолог-бариста.

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