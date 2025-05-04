Пропитайся атмосфЭрой советского трамвая и запей всё это вкусным сидром. Реконструированный советский трамвай ЛМ-68, для удобства пассажиров в нём установили небольшие столики. Он служит экспонатом в Музее электротранспорта и иногда прогуливается по городу. Смотри внимательно не только в будущее, но и в прошлое, поэтому в этот раз прокатишься познавательно: тебя ждёт лекция-экскурсия от сооснователя барно-экскурсионного проекта "Ползком по Питеру" Александра Сергеева. Подробно поговори о питейной и гастрономической культуре Петербурга-Ленинграда в период СССР.