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  1. Санкт-Петербург
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Трамвайный сидрорейс

Дворцовая площадь

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Завершение:

4000₽
Возраст 18+

Про событие

Пропитайся атмосфЭрой советского трамвая и запей всё это вкусным сидром. Реконструированный советский трамвай ЛМ-68, для удобства пассажиров в нём установили небольшие столики. Он служит экспонатом в Музее электротранспорта и иногда прогуливается по городу. Смотри внимательно не только в будущее, но и в прошлое, поэтому в этот раз прокатишься познавательно: тебя ждёт лекция-экскурсия от сооснователя барно-экскурсионного проекта "Ползком по Питеру" Александра Сергеева. Подробно поговори о питейной и гастрономической культуре Петербурга-Ленинграда в период СССР.

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