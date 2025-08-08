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Традиции сквозь время: музыка Китая, России и Кореи

Арт-пространство «Театральная Просто», улица Декабристов, 27

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Соверши звуковое погружение при свечах в традиции сразу трех культур: Индии, России и Кореи. В пространстве впервые выступят: гость из Индии Джигнеш Шетх (табла), Евгений Носков (ситар), Милана Северская (каягым) и Константин Рудов (балалайка). В первом отделении прозвучит индийская классическая музыка в исполнении ситара и таблы. Музыканты расскажут о различиях школ ситара и наглядно продемонстрируют стиль Pathak gharana. Второе отделение продолжат балалайка и каягым. Вы услышите традиционные композиции на корейской арфе в оригинальной подаче стиля «звуковой медитации – погружения». В антракте за масала-чаепитием можно будет побеседовать с музыкантами в дружеской обстановке. Регистрация обязательна. Приобретение билетов и регистрация – whatsapp +79112535400

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