Что роднит нашу культуру с карнавалами, маскарадами и античными мистериями? Когда, как и в кого следовало рядиться, а, главное — для чего? К чему приурочены осенние праздники и на что «программируется» будущий урожайный год? Обо всём этом — на лекции.