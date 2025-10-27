Традиции ряженья и праздник урожая у славян и финно-угров
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Про событие
Что роднит нашу культуру с карнавалами, маскарадами и античными мистериями? Когда, как и в кого следовало рядиться, а, главное — для чего? К чему приурочены осенние праздники и на что «программируется» будущий урожайный год? Обо всём этом — на лекции.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи