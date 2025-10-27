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Традиции ряженья и праздник урожая у славян и финно-угров

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 16+

Про событие

Что роднит нашу культуру с карнавалами, маскарадами и античными мистериями? Когда, как и в кого следовало рядиться, а, главное — для чего? К чему приурочены осенние праздники и на что «программируется» будущий урожайный год? Обо всём этом — на лекции.

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