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Только между нами

Руки ВВерх, проспект Культуры, 1

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Завершение:

от 1900₽ до 3700₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Музыкально-разговорное шоу о том, что волнует каждого: любовь, работа, сомнения, мечты и всё то, что обычно остаётся за кадром. В центре шоу — харизматичная вокалистка-конферансье, которая делится своими эмоциями через песни, переживания и истории из реальной жизни, в которых каждый может узнать себя. Это не просто концерт. Это разговор — живой, честный, местами смешной, местами грустный и цепляющий своей глубиной. О том, как мы учимся любить себя. О том, как устаём быть «правильными». О том, как путаемся в отношениях и снова верим в лучшее. Поддерживает артистку пианист, создавая музыкальный фон и эмоционально вступая в диалог с её историей. И, конечно же, балет, который тонко передаёт чувства песен, усиливает драматургию и наполняет шоу визуальной глубиной. «Только между нами» — это не просто концерт, это откровенное и трогательное шоу, в котором нет масок, только чистые эмоции и музыка.

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