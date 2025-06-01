Today We Are Rock
Транспортный Переулок 10А
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от 700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Первый день лета порадует по-настоящему жарким фестивалем Today We Are Rock. Будь готов — 1 июня синоптики обещают мощный циклон, который принесёт потоки звука, драйва и громкого рока. Стены клуба Ласточка наполнит энергией безудержно яркий лайн ап: Today We Are Лайтсаут! Gonzo Fellaz Mashgot Рок-волна готова обрушиться на твоё новое лето любимой музыкой и бескрайней свободой.
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