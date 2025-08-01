Это серия спонтанных музыкальных встреч, когда всё сходится в одной точке: музыка, люди, город, время. На этот раз отправишься в акустическое плавание по Неве — встречать закат, петь, слушать, пить чай и танцевать вместе с рекой. В течение двух часов тебя ждёт три живых сета от: Саши Шевцовой, Черчиля и Антона Прокофьева. Будет живая музыка. Будет чай. Будет ветер. Будет вода, Питер, лето. И точно будет фест.