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Точно будет фест

Причал Университетская наб., 13

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это серия спонтанных музыкальных встреч, когда всё сходится в одной точке: музыка, люди, город, время. На этот раз отправишься в акустическое плавание по Неве — встречать закат, петь, слушать, пить чай и танцевать вместе с рекой. В течение двух часов тебя ждёт три живых сета от: Саши Шевцовой, Черчиля и Антона Прокофьева. Будет живая музыка. Будет чай. Будет ветер. Будет вода, Питер, лето. И точно будет фест.

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