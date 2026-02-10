Событие для ценителей чистого андеграунд-звучания. 9 артистов-профессионалов проведут тебя через глубины твоих воспоминаний. Мощные живые выступления, стилистическое шоу и специальное видео — всё для создания по-настоящему глубокого настроения. Zigril Estetmonade Plasti-X Kowalle Dna88 Inv Spine Marcus DJ 606