Тьма внутри: Юбилей (Dark Inside Anniversary)
Лиговский пр., 50 корпус 3
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Завершение:
от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Событие для ценителей чистого андеграунд-звучания. 9 артистов-профессионалов проведут тебя через глубины твоих воспоминаний. Мощные живые выступления, стилистическое шоу и специальное видео — всё для создания по-настоящему глубокого настроения. Zigril Estetmonade Plasti-X Kowalle Dna88 Inv Spine Marcus DJ 606
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