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Тьма внутри: Юбилей (Dark Inside Anniversary)

Zoccolo 2.0
Лиговский пр., 50 корпус 3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Событие для ценителей чистого андеграунд-звучания. 9 артистов-профессионалов проведут тебя через глубины твоих воспоминаний. Мощные живые выступления, стилистическое шоу и специальное видео — всё для создания по-настоящему глубокого настроения. Zigril Estetmonade Plasti-X Kowalle Dna88 Inv Spine Marcus DJ 606

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