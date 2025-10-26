Когда-то «одержимых» приковывали к кроватям, били святыми словами и выгоняли демонов. сегодня — им ставят диагнозы и назначают терапию. На лекции поговоришь о том, как человечество столетиями боялось того, чего не понимало — и как эти страхи живут в людяхдо сих пор. Ты узнаешь: • как раньше объясняли «безумие»: демоны, грех, порча, ведьмовство; • роль религии и церкви в «лечении» — изгнания, пытки, очищения; • первые психиатрические клиники и «ужасы» обращений с больными; • почему мозг может создавать ощущение «голосов» или «вселения»; • почему в фильмах ужасов так много мотивов безумия; • как хоррор отражает наши внутренние страхи и вытесненное. Формат лекции — интерактивный: живой, не скучный формат с подачей опытного лектора, твои вопросы и вставки приветствуются. Модератор — Карина откровеннее, автор проекта о ментальном здоровье, психолог. стоимость участия: — 850р — 600р (если приходишь с другом) Запись в личные сообщения в вк.