Медленное погружение в мир кино и неспешное гастро. О фильме: Апрель 1912 года. В первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билет в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчёту. Чувства молодых людей только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюблённым, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнера.