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Типы привязанности и отношения: что важно знать, чтобы быть счастливым

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Еда

Про событие

На завтраке с психологом ты узнаешь: — что такое тип привязанности; — какие типы привязанности бывают; — как тип привязанности влияет на отношения; — что делать, чтобы договориться и жить счастливо, учитывая типы привязанности. А ещё сможешь пройти тест на определение своего типа привязанности и типа привязанности партнера. Ведущая: Александра Карпова — психолог-психоаналитик, коуч, EMDR-терапевт. Количество мест ограничено, поэтому нужно записаться заранее. Стоимость участия бесплатно, но необходимо будет заказать завтрак в кафе.

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