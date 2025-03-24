На завтраке с психологом ты узнаешь: — что такое тип привязанности; — какие типы привязанности бывают; — как тип привязанности влияет на отношения; — что делать, чтобы договориться и жить счастливо, учитывая типы привязанности. А ещё сможешь пройти тест на определение своего типа привязанности и типа привязанности партнера. Ведущая: Александра Карпова — психолог-психоаналитик, коуч, EMDR-терапевт. Количество мест ограничено, поэтому нужно записаться заранее. Стоимость участия бесплатно, но необходимо будет заказать завтрак в кафе.