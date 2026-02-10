За плечами формации — целый калейдоскоп событий: от андеграунда подвалов и клубов до больших фестивалей с тысячами гостей. Не меняется одно каждый раз — вау?эффект: эксклюзивные и крутые сеты артистов, качественный продакшен звука и света, атмосфера на максимум. TON уже давно не просто промо — это комьюнити, где каждый может найти вдохновение и открыть для себя что?тоновое.