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Тихие истории зимней ночи

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

6 января — канун Рождества, ночь, когда сны становятся проводниками между прошлым и будущим. Вслед за шумом Нового года приходит время тишины, разговоров с собой и надежды на светлые сны. На данной арт-встрече ты создашь свой ловец снов, который будет не просто украшением, а личным оберегом. Ловец снов будет: — Фильтровать накопленный за год ментальный шум и тревоги — Напомнит, что даже во взрослой жизни можно верить в чудо и свои мечты — Станет якорем спокойствия в новом году — его можно будет повесить над кроватью или рабочим столом. Что тебя ждёт? — Поговоришь о природе снов и страхов: почему именно зимними вечерами приходят самые важные (а иногда и тревожные) мысли? — Создашь уникальный ловец снов: используя натуральные перья, нити, бусины и ветви, каждый участник сплетёт свой символ защиты и надежды — Наполнишь его личным смыслом: на каждом витке нити можно «заплести» то, от чего хотите избавиться, и то, что хотите привлечь в новом году В стоимость включены все материалы + уютный чай с рождественскими пряностями Ведущая: Хасанова Анастасия, психолог, арт-терапевт

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